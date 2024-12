Turismo lento e pesca sportiva. La giunta investe sulle Vallette

Un milione e mezzo di investimenti, che si aggiunge a un altro milione e mezzo di fondi del Pnrr per l’edilizia popolare e la pressione fiscale mantenuta sui livelli degli anni precedenti, anche con alcune agevolazioni. E’ la manovra di bilancio approvata dall’amministrazione Rossi in consiglio comunale nei giorni scorsi e giudicata positivamente dai sindacati. Tra gli investimenti la parte del leone, oltre 700 mila euro, è riservata alle Vallette, polmone verde di Ostellato e preziosa risorsa per il turismo ambientale e per gli appassionati della pesca sportiva. Le risorse serviranno alla ristrutturazione della dozzina di bungalow, molto richiesti dai turisti che amano il cosiddetto turismo lento, vale a dire coloro ai quali piace stare nella pace della natura. Sono fondi che si aggiungono a quelli investiti finora per migliorare la ricezione turistica e alberghiera. "L’assegnazione è in vista del traguardo – spiega il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – se ne sta occupando il Cuc, Centrale Unica di Committenza, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie".

L’altro settore beneficiato dal bilancio, circa 500 mila euro, è destinato all’efficientamento energetico. "Si interverrà in sostanza sul tetto del Teatro Barattoni, del Museo del Territorio e della palestra di Dogato. Mi piace sottolineare l’investimento di 200 mila euro per il "relamping", la sostituzione dei fari degli impianti sportivi". Per quanto riguarda le frazioni, segnaliamo il rifacimento di piazza della Pace e dei marciapiedi a San Giovanni. Nelle frazioni spicca l’investimento di 1,5 milioni che risale alla programmazione precedente, per efficientamento energetico e il miglioramento sismico in una trentina di appartamenti a Rovereto. Per quanto riguarda la componente fiscale, "è tutto invariato, in più siamo riusciti ad apportare delle modifiche per alleviare il peso delle tasse da pagare per le famiglie. Va in questa direzione l’abbassamento del pre-scuola, il servizio di assistenza delle famiglie della fascia oraria che va dalle 7.30 alle 8.20, quando i figli dovranno andare a lezione".

Franco Vanini