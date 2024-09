"Turismo, ora basta tifoserie. Serve un documento comune per il rilancio votato in aula"

Il primo obiettivo politico "è stato raggiunto". Il capogruppo del Pd, Massimo Buriani, dice di essere "molto soddisfatto dal clima che si è creato durante l’incontro con le categorie". Il commento arriva a margine dell’iniziativa realizzata dal Pd con alcune associazioni datoriali del territorio (tra gli altri c’erano Matteo Musacci di Fipe-Confcommercio e Nicola Scolamacchia di Confesercenti, assente Confartigianato). Presenti anche gli esponenti di Cgil e Uil. Al centro del confronto, le politiche per la gestione degli eventi e del turismo, con un focus sulla Darsena. Tutto nasce dalle contrapposizioni che sono maturate – anche a seguito della pubblicazione da parte del nostro giornale di alcuni stralci dello studio sul commercio, realizzato da Unife e Confesercenti – che sono diventate un caso politico da subito. Tant’è che, come ricorda Buriani (intervenuto all’incontro assieme alla collega consigliera, Sara Conforti), "abbiamo chiesto la convocazione della Commissione Commercio ancora nell’agosto scorso, ma c’è stata concessa solo dopo l’avviso di convocazione del nostro incontro con le categorie". Il Pd intende portare il ’caso’ in Consiglio Comunale. Non è ancora chiaro se l’opposizione, dopo l’incontro di ieri al Grisù, elabori un documento per impegnare sindaco e giunta. Certo è che il Pd vuole andare fino in fondo. "Prima dell’insediamento di questa amministrazione – ricorda il capogruppo dem – esisteva un tavolo per il monitoraggio degli eventi attorno al quale sedevano tutti gli attori della filiera. Ebbene, questo tavolo, coinvolgendo anche i residenti dovrebbe essere ripristinato". Al di là degli esiti a cui porterà questa discussione, ciò di cui Buriani è orgoglioso è "il clima positivo e non rissoso che si è creato tra gli operatori che, in maniera unanime, hanno espresso la volontà di confrontarsi". Qui il dem torna su un cavallo di battaglia dell’opposizione, citando anche l’intervento di Laura Calafà, presente all’iniziativa. "La nostra città – scandisce – sta perdendo terreno sul piano turistico. Ed è per questo che noi vorremmo che il tema venisse trattato in maniera non ideologica. Non siamo contrari agli eventi in Darsena, anzi. Ma riteniamo che debbano essere più strutturati e meglio organizzati". "Cosa può fare il Pd in questi casi? – chiude Sara Conforti – Può farsi portavoce di una mozione costruita a più mani con gli operatori del settore che impegni sindaco e consiglio per un progetto. Il mio obiettivo è che sia un documento approvato all’unanimità in consiglio che abbandoni la logica delle tifoserie e metta davanti a tutti l’interesse della nostra città".