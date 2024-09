Tutti pronti a ballare sotto le stelle della Fiera

Ballando sotto le stelle… di Argenta. E’ sotto il segno di Paolo Belli, volto televisivo della celebre trasmissione, cantante e band leader, la sessantasettesima edizione della fiera, in programma da giovedì 5 a domenica 8 settembre. Una manifestazione che si caratterizza per tanta buona musica dal vivo e gratuita, la promozione dei prodotti locali e delle altre regioni italiane, le occasioni di spesa più attraenti, senza dimenticare tutto quello che tradizionalmente significa la fiera: luna park, volontariato, mostre, lotteria e soprattutto tante occasioni di incontrarsi, fare comunità e accogliere i numerosi visitatori.

"Il nostro obiettivo è creare un momento di aggregazione e di incontro nelle nostre piazze – afferma Monica Malagolini, assessore alla Cultura di Argenta (nella foto la presentazione) – Una fiera caratterizzata da musica, cibo e cultura distribuiti nel cuore del centro di Argenta". A Paolo Belli è stato affidato il gran finale della kermesse fieristica, sul palco con una big band di 22 elementi con in scaletta i suoi grandi classici come Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua big band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche in tv e a teatro.

Il concerto di Paolo Belli è musica e divertimento, un mix irresistibile di canzoni e parole che appassiona e rende protagonista il suo pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera che dura ormai da 35 anni. Sono ben cinque i punti spettacoli allestiti nel percorso fiera: il palco principale di piazza Garibaldi inaugurerà l’evento fieristico con l’energia e la grande capacità di intrattenimento dei Moka Club che proporranno e coinvolgeranno gli spettatori con le loro coreografie danzate su musica dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Seguirà il venerdì sera la danza sportiva di Team Diablo: un’esplosione di suoni, costumi ed abilità che saprà incantare ed emozionare.

La grande sorpresa del sabato sera saranno gli Extraliscio: Mirco Mariani ha voluto dare forma a un progetto capace di lanciare il punk nelle balere, la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza, che annovera anche Mauro Ferrara, cantante e argentano doc. Non solo spettacoli musicali, si mangia in sette punti della cittadina, con delle brigate di cucina validissime, inoltre mostre di pittura e di fotografia, ’Pedaliamo la natura’, escursioni in bici e a bordo dell’eco-shuffle alla scoperta del territorio. Fiera è anche shopping nelle vie dove si alternano bancarelle tradizionali, i produttori agricoli, le opere dell’ingegno, ma anche campionaria, espositori legati al mondo del benessere e, per il primo anno, operatori dell’abbigliamento vintage di qualità che troveremo il venerdì, sabato e domenica nella centralissima via e piazza Mazzini. Riproposto il Villaggio del volontariato con spettacoli, laboratori artistici, giochi, pesche di beneficenza, mostre d’arte, tecniche di primo soccorso, mercatini, conferenze, eventi sportivi.