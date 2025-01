Un anello sicuro per le bici. Completata la ciclabile

Erano rimasti meno di cinquecento metri per chiudere un ininterrotto anello protetto che collegasse in maniera sicura ogni parte della Città. Ora, questo nuovo tratto ciclopedonale è realtà: situato nel quartiere di Borgo Scala, e precisamente in via per Zerbinate, è un largo percorso protetto a lato della provinciale fruibile da pedoni e ciclisti. Collega i percorsi ciclopedonali esistenti di via Osti (in direzione stazione ferroviaria), via Giotto (in direzione Centro Storico) e via Malaguti (attuale Circonvallazione Ovest), e la sua realizzazione ha comportato un investimento pari a 260 mila euro per il quale l’Ente si era anche aggiudicato il bando “Bike to Work” che ha coperto il 36% dei costi.

"L’utilità del nuovo tratto di collegamento è indiscutibile – assicurano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –: quotidianamente, il tracciato è percorso da centinaia di pedoni e ciclisti che si spostano per i più svariati motivi: da chi si reca al lavoro nella limitrofa zona industriale, a chi semplicemente passeggia o fa sport, fino ai pendolari che hanno la necessità di raggiungere la stazione ferroviaria. L’intervento era atteso tanto dai residenti quanto dalla popolazione che abitualmente si sposta nella zona Nord-Ovest del Capoluogo".

Con l’apertura del nuovo tracciato di Borgo Scala, il Capoluogo è adesso coperto da percorsi ciclopedonali e protetti in ogni direzione che consentono ai cittadini di spostarsi in sicurezza nel centro storico e nelle zone Nord, Est e Ovest. La ciclabile di via per Zerbinate è la seconda realizzata ex novo da questa Amministrazione, dopo quella parallela a via Malaguti inaugurata sul finire del 2022.

Contestualmente ai lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale, l’Amministrazione ha anche provveduto a realizzare il nuovo manto nella gran parte della ciclabile di via Osti, nel tratto che dall’ingresso al supermercato prosegue sino alla stazione. "Anche in questo caso – concludono Saletti e Vincenzi –, le asfaltature erano necessarie e molto richieste: siamo quindi intervenuti rispondendo alle istanze nel più breve tempo possibile. In questo modo, anche la ciclabile di via Osti è tornata in ottime condizioni per tutte le tipologie di utenza. Ma i nostri investimenti sui percorsi dedicati alla mobilità dolce non si fermeranno di certo qui: proseguiranno ancora nei prossimi mesi".

Va precisato che un breve tratto della ciclabile di via Osti non è stato asfaltato in quanto a stretto giro Enel dovrà effettuare scavi per l’installazione di una nuova linea elettrica a servizio dell’adiacente supermercato.