Un brindisi tra i capolavori. Aperitivo nel giardino del Meis

In attesa dell’arena estiva di cinema che tornerà il 3 luglio, il Meis ha organizzato per oggi alle 18 ‘Assaggi di mostra’: un aperitivo al museo (via Piangipane, 81) accompagnato da un approfondimento sulle opere d’arte presenti nella mostra ‘Ebrei nel Novecento italiano’.

Lo storico dell’arte Raffaele Bedarida condurrà alla scoperta dell’affascinante percorso di Corrado Cagli, pittore e scultore che ha attraversato la Storia del Novecento lasciando il segno nell’arte del XX secolo. Le opere esposte firmate da Cagli rivelano la sua vicenda tormentata di artista ebreo, prima vicino al fascismo e poi costretto, a causa delle leggi razziali, all’esilio a Parigi e negli Stati Uniti. Dopo una visita in cui si riscoprirà la mostra con nuovi occhi, l’appuntamento è nel giardino del Meis con un aperitivo. I posti sono limitati. Il costo simbolico è di 5 euro. Prenotazione obbligatoria (3425476621 o eventi.meis@coopculture.it).