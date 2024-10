Un cumulo di coperte e vestiti: "Bivacco nella sede della Fials"

Un bivacco abusivo nella sede della Fials. I fatti sono stati riscontrati nella mattinata di ieri verso le 10.30 circa. La prima ad accorgersene è stata un’operatrice della Copma, che una voltra entrata si è accorta di una presenza non autorizzata nei locali della ex direzione assistenziale dell’ Aosp nell’edificio ‘Ascoli’, dove è presente la sede sindacale della Federazione Italiana Autonomie localie sanità (Fials).

A quel punto ha avvisato la segretaria generale territoriale, Mirella Boschetti, la quale una volta arrivata ed accertato quanto successo, ha provveduto subito a segnalarlo alla Polizia, fornendo tutte le informazioni richieste. All’interno della sede sindacale è stato trovato un pò di tutto, molte cose sottosopra, poi la presenza di coperte, vestiti, scarpe e tanto altro, che testimoniano in maniera chiara la presenza di persone. I fatti sono stati documentati anche del materiale fotografico, oltre la segnalazione formale alle forze dell’ordine. Fortemente amareggiata la segretaria generale territoriale Fials, Mirella Boschetti che spiega: "Il quadro che si è presentato è apparso desolante. I locali che ospitavano l’Usca sono stati trasformati in un bivacco, frequentati da avventori al momento non presenti, che li hanno eletti a propria dimora e rifugio, con pagliericci formati da strati di indumenti, diverse paia di scarpe disseminate in più punti, bagno imbrattato, la sede Fials visitata". Una situazione di degrado che la stessa Boschetti ha voluto segnalare con una lettera, inidirizzata all’Azienda Uls Ferrara, al commissario direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria Ferrara, mettendo in evidenza quantosuccesso lanciando un chiaro grido d’allarme.

"Le falle nel sistema di sorveglianza e conservazione del patrimonio aziendale – dice – attuate sinora da codeste amministrazioni e la mancanza di sicurezza per le tante persone che afferiscono alla Cittadella San Rocco. Una situazione che va affrontata rapidamente – conclude Mirella Boschetti – al fine di garantire l’incolumità per i professionisti dipendeti dell’azienda ospedaliero-universitaria e dell’azienda Usl, per I lavoratori delle ditte esterne impegnati nelle loro attività quotidiane e per le centinaia di cittadini che afferiscono ai servizi concentrati nella Casa di Comunità di Ferrara".

Mario Tosatti