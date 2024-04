Un ’Lavoro per te’?. Leggi cosa fare

L’agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, sulla spinta del confronto tra istituzioni, associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, sviluppatosi nell’ambito del tavolo provinciale ‘rete del lavoro agricolo di qualità’, sul tema della difficoltà di reperimento del personale nel settore agricolo, ha attivato un’iniziativa sperimentale per favorire lo sviluppo delle attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in agricoltura tramite l’utilizzo del Portale regionale Lavoro x Te. L’obiettivo è creare un unico punto per tutte le offerte di lavoro nel settore agricolo della provincia di Ferrara e possa consentire alle aziende agricole di pubblicizzare le richieste di personale, ambosessi, potenzialmente interessati ad avere un’informazione aggiornata e complessiva. Questo punto unico di raccolta delle offerte è il portale LavoroXte dell’Agenzia per il lavoro della Regione Emilia Romagna dedicato all’incrocio domanda e offerta di lavoro. Le aziende agricole di ogni dimensione interessate a cercare personale possono accedere al portale e in autonomia pubblicare le proprie richieste di personale, verificare l’andamento delle candidature, valutare quelle ricevute e contattare direttamente i candidati di interesse. L’azienda, che desidera ricevere direttamente le candidature, deve indicare i riferimenti che dovranno poi essere usati dai lavoratori per candidarsi nel campo ‘descrizione attività’ in modo che siano visibili immediatamente dalla pagina iniziale del portale ai lavoratori interessati. Tutte le persone intenzionate a trovare un lavoro nel settore agricolo possono accedere al portale https://regioneer.it/Offerte-Lavoro-per-te.