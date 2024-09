Un weekend di voci e note a ritmo di Gospel

Un fine settimana con la musica Gospel in centro. Nel pomeriggio di oggi prenderà il via la seconda edizione del ‘Ferrara Gospel Friends’, evento organizzato dalla Ferrara Gospel Choir Academy sotto la direzione artistica della direttrice, Simona Natali, e con il patrocinio del Comune. Un evento di musica gospel che riunirà a Ferrara più di cento partecipanti provenienti da tutta Italia e che avrà il suo culmine nel concerto che si terrà domani alle 18.30 nella chiesa dell’Immacolata in via XXIV Aprile-Piazzale Dante. L’iniziativa è stata illustrata in municipio da Matteo Fornasini, assessore al Turismo, insieme a Simona Natali, presidente Ferrara Gospel Choir Academy Aps, alla presenza di alcuni coristi dell’associazione ferrarese. "Sicuramente importante il passo in avanti che questa seconda edizione rappresenta per la promozione della città, fuori dai confini provinciali e regionali; una città che accoglierà in questo fine settimana oltre cento coristi, amici e accompagnatori da tutt’Italia con ben undici gruppi organizzati. La scelta del concerto itinerante indubbiamente è una bellissima sorpresa per tutti i ferraresi e i tanti visitatori e accompagnatori. Bene, quindi, con l’auspicio che nei prossimi anni si possa lavorare per creare un vero Festival".

Il primo appuntamento del Ferrara Gospel Friends sarà quindi oggi dalle 19.30 alle 20.30 con la novità di quattro esibizioni itineranti in piazzetta Carbone, Schiatti, la nuova piazza Cortevecchia, davanti alla ex Chiesa di San Romano, per chiudere poi con il culmine della sessione finale di gruppo in corso Martiri della Libertà con sfondo il Castello. "Dopo il successo della scorsa edizione – ha ricordato Natali – svoltasi ad ottobre 2023, si riuniranno nuovamente a Ferrara coristi provenienti da diverse città italiane che, sotto la guida della vocal coach gospel di fama internazionale Carla Jane, giunta appositamente da Manchester, vivranno questo fine settimana due intense giornate di studio e formazione su questo affascinante genere musicale. L’appuntamento finale sarà l’evento culmine del workshop con il concerto collettivo, Mass Choir per gli addetti ai lavori, che si terrà domani alle 18.30 nella chiesa dell’Immacolata a piazzale Dante. Qui vedrà tutti i partecipanti esibirsi sotto la direzione di Carla Jane in una performance corale che emozionerà sicuramente, come successe lo scorso anno, tutti coloro che parteciperanno a questo coinvolgente e trascinante incontro tra musica e spiritualità. L’organizzazione ha reso noto che si effettueranno due accessi. Quello per le persone disabili, accompagnatori e familiari è riservato sin dalle 17.30, mentre dalle 18 apertura al pubblico. La Ferrara Gospel Choir Academy, organizzatrice del workshop e del concerto finale, è un’associazione dedicata alla promozione e alla diffusione della musica gospel.