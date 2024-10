Una festa per l’Arma. Anc, apre la nuova sede. Nel nome di Vassallo

In piazza del Municipio 5 è stata inaugurata la nuova sede dell’Anc di Ferrara. All’evento il prefetto Massimo Marchesiello, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessandro Di Stefano, l’assessore Nicola Lodi ed il comandante della polizia locale Claudio Rimondi, rappresentanze delle forze armate e di polizia, e gli studenti delle scuole medie ‘Bonati’. La nuova sede è stata intitolata all’appuntato Giuseppe Vassallo ucciso a Filo d’Argenta l’8 maggio 1945 nel corso di sanguinose rappresaglie che caratterizzano il burrascoso dopoguerra e rinvenuto cadavere nelle campagne del ravennate. Alla cerimonia hanno partecipato anche la figlia dell’appuntato, Maria, ed il nipote Vassallo Angelo (Luogotenente dei Carabinieri in congedo). Durante il discorso del prefetto sono state rivolte parole di ringraziamento alla sezione dell’Anc ferrarese per le numerose collaborazioni con l’Ufficio Territoriale di Governo e per la quotidiana attività di volontariato.