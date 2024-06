Una magia di bolle, musica gitana e giochi da tavolo

PORTOMAGGIORE

Una serata da trascorrere insieme negli spazi della biblioteca comunale di Portomaggiore con giochi da tavolo, spettacolo di bolle di sapone per i più piccoli e musica. E’ in programma venerdì prossimo alle 18.30 una serata intera che racchiuderà tutte le attività e le iniziative che sono state realizzate nel corso dell’anno dedicate alle bambine e ai bambini, alle famiglie e in generale a tutte le frequentatrici e i frequentatori della struttura di corso Vittorio Emanuele II. Ad aprire la serata nel cortile uno spettacolo di bolle di sapone "Magia di bolle", a cura di Sogni di sapone. Come lo scorso anno dal balconcino della biblioteca (ore 19) si esibiranno i Gipsy Caravan, per esplorare il mondo della musica e cultura gipsy jazz, che immergerà il pubblico in un’atmosfera carica di swing. Questo appuntamento fa parte delle iniziative collegate a Verginese in musica grazie alla collaborazione con l’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo. Successivamente ci si sposterà nel cortile interno di Palazzo Gulinelli, dove ci sarà un aperitivo grazie alla collaborazione e al sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Terre Cevico. Tutte le sale e gli spazi della biblioteca ospiteranno i protagonisti di quest’anno di attività con giochi da tavolo grazie all’Associazione Pangea APS, con il Circolo Scacchistico Estense, lavori a maglia con il Gruppo "Attacca bottone", che in questi mesi sta lavorando al progetto di "Viva Vittoria", il Gruppo di Lettura "Chiave di Lettura" da sempre impegnato sulle attività del territorio per la promozione della lettura e non solo. Ci saranno poi altre sorprese per ringraziare simbolicamente tutte le persone che in questo anno di attività hanno accompagnato, supportato ed arricchito le iniziative della biblioteca.