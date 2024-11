Una vita da fuorisede. L’odissea degli alloggi: "Passaparola, sacrifici e stanze condivise"

Quanto costa vivere a Ferrara per uno studente fuorisede? Quali risorse, quali sacrifici? L’indagine che abbiamo condotto parte da queste domande e si articola all’interno di un argomento spesso spinoso, vale a dire l’odierna situazione del mercato affittuario cittadino. Abbiamo intervistato studenti fuorisede dell’Università e ci siamo rivolti ad alcune agenzie immobiliari per farci un’idea dei prezzi, delle opzioni e della disponibilità. L’obiettivo è comprendere le modalità e le condizioni entro cui le case – o le stanze – si affittano agli studenti. Sulla falsariga di quello che sembra essere il metodo più utilizzato dai fuorisede per trovare casa a Ferrara, vale a dire il passaparola, il servizio è partito proprio dai locali dell’Università, dove quattro studenti ci hanno raccontato la loro esperienza di affittuari. Alla sede del Dipartimento di Economia, in via Voltapaletto, ho incontrato Riccardo Guerra e Veronica Viviani, rispettivamente a Ferrara da quattro e tre anni. Riccardo è originario di Vieste e racconta di aver trovato casa vicino alla stazione, condivisa con altri coinquilini. Una soluzione in camera doppia – stanza da trenta metri quadri – che gli costa 210 euro al mese, bollette escluse. Veronica viene invece da Treviso, condivide il suo appartamento in via Arianuova con altre coinquiline e alloggia in una camera singola a 370 euro mensili, bollette escluse. Racconta che l’affitto della sua camera è in aumento: lo scorso anno la richiesta era di 350 euro, l’anno prossimo sarà di 390. Spostandoci verso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici di via Adelardi, abbiamo parlato con Giovanni Raisa, di Rovigo, e Yari Ludsor, da Trieste. Giovanni è in affitto da due anni in una doppia in via Bologna. Sono in quattro a vivere nell’appartamento, che descrive come "vecchiotto ma spazioso" e per il quale il canone mensile è di 245 euro, bollette escluse, una richiesta che ritiene congrua. Yari ha invece trovato casa in via Algeria, dove vive da un anno e mezzo e per la quale paga 410 euro mensili, incluse le spese. Nell’appartamento sono in tre e Yari vive in una doppia, ad oggi uso singolo. Questa la fotografia scattata dagli studenti fuorisede che hanno voluto condividere la loro esperienza.

Per conoscere più approfonditamente le richieste del mercato siamo andati in quattro agenzie immobiliari. Micaela Boccafogli della Immobiliare Living, in Corso Isonzo, ci ha raccontato che nel 2024 sono passate per l’agenzia una decina di affitti, perlopiù per studenti. L’ultima acquisizione è un appartamento di tre camere che ospita tre ragazze al costo totale di mille euro mensili, mentre il costo medio dei bilocali si aggira sui 600 euro stimati. Jenny Amoruso di Immobiliare Bozzolani, in via Garibaldi, ci ha invece riferito che l’agenzia è molto attiva nel mercato affittuario, che quest’anno sembra essersi arricchito di nuovi immobili, e stima un prezzo medio mensile di 400 euro per un monolocale e di 350 euro a stanza per un appartamento che ospiti quattro coinquilini. Abbiamo poi incontrato Pier Luigi Guerriero di Immobiliare Altavilla, nella piazzetta Alberto Schiatti, che racconta di ricevere perlopiù studenti, per i quali la richiesta si assesta sui 250/300 euro a stanza. Infine, Roberto Marzola di Progetto Casa, in via Saraceno, con la sua agenzia ha gestito, nel 2024, oltre 150 affitti, i cui prezzi partono dai 400 euro per un monolocale, 530/550 per un bilocale e 650 euro totali per un appartamento a due camere. Il costo di una stanza per studenti parte invece dai 350 euro.