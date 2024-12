Undici campanili senza fondi, la lunga attesa

A gennaio aprirà la chiesa di Denore. A primavera la chiesa di Vigarano Mainarda accoglierà di nuovo i fedeli. Ma sono ancora 11 quelle che aspettano i soldi e la speranza di sentire ancora il suono delle campane. Non ci sono i fondi, servono sette milioni. Nel triste elenco la chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Focomorto; San Girolamo a Ferrara; San Giovanni Battista a Traghetto; San Biagio a Fossanova; la chiesa di Santa Agnese, Vergine e Martire in via del Carbone. Tante, troppe. Maggio 2012 le scosse, le ferite sui muri, nelle anime. Dodici anni dopo i fedeli ancora aspettano. Denore, un esempio.