Valeria Marini apre il Film festival. Premi ad Abel Ferrara e Carol Alt

"Un’edizione di altissimo livello, grazie alle tante collaborazioni messe in campo". Il quadro che gli organizzatori, a partire dal presidente Riccardo Cavicchi, hanno fatto emergere dalla conferenza stampa di presentazione del Ferrara Film Festival è quello di una manifestazione "di grandi sinergie con il territorio", di un "evento – così il direttore operativo, Giorgio Ferroni – patrimonio di tutta la città e della comunità". Il festival, illustrato da Maximilian Law, direttore artistico, prenderà il via sabato 21 settembre, al Cine Village di piazza Trento e Trieste. Dopo il red carpet, alle ore 20, si entrerà a Teatro Nuovo, dove andrà in scena la Cerimonia di Apertura con la special host, Valeria Marini. A seguire, la consegna di due riconoscimenti: i Dragoni d’oro all’Eccellenza Artistica al regista Abel Ferrara e all’attrice Carol Alt. Nel corso della serata, verrà proiettato ‘Salvatrice – Sandra Milo si racconta’, docufilm di Giorgia Wurth, dedicato a Sandra Milo, scomparsa nel gennaio di quest’anno. La stessa Wurth, poi, verrà premiata dal festival. Terminata la cerimonia, spazio alla premiere con Firebrand, un film storico diretto da Karim Aïnouz, con un cast di eccezione con Jude Law, Alicia Vikander e Eddie Marsan. Per quanto riguarda la rassegna vera e propria, Cavicchi sottolinea come "nonostante il limitato budget a disposizione, abbiamo previsto l’accesso gratuito a tutte le proiezioni, previa registrazione sul sito del festival". Tanti i lungometraggi che verranno proiettati, con attori come Halle Berry, Filippo Contri, Franco Nero, Simona Tabasco, Asia Argento, Jasmine Trinca ecc. La line-up completa dei film è disponibile sul sito www.ferrarafilmfestival.com "Il programma offerto – afferma il vicesindaco, Alessandro Balboni – è di anno in anno sempre migliore, con personalità nazionali e internazionali. Appuntamenti come il festival rappresentano un importante indotto per la città, anche sotto il profilo turistico-economico". "Grazie a Mazda Italia possiamo supportare questo evento: da anni supportiamo le attività di eccellenza del nostro territorio", aggiunge Enrico Lionello, direttore marketing Autosalone Cavour-Mazda, main sponsor dell’evento. Tra i tanti sponsor, anche Generali Ferrara Baluardi, rappresentata da Giancarlo Bechicchi. I film in gara verranno presentati al Teatro Nuovo, alla multisala Notorious Cinemas Ferrara e alla Sala Estense, in piazza del Municipio, dove verranno svolti anche convegni di settore. Tanti, quindi, gli eventi collaterali: da eventi a tema di beneficenza (in collaborazione con Lions Club di Ferrara Piazza Ariostea), masterclass, convegni, concorsi a tema e attività di cineturismo organizzati dal nuovo comitato direttivo del Ferrara Film Festival. Non mancheranno – come ha spiegato la modella Federica Taranto – sfilate di moda e gioielli a tema cinema, sempre al Cine Village, la prima delle quali si terrà sempre nel giorno dell’inaugurazione con Maria Ielpo Gioielli. "È un’edizione storica – chiosa il direttore artistico, Maximilian Law – perché abbiamo raccolto le pedine più importanti della città. Abbiamo lavorato mesi per mettere insieme, con 64 eventi in programma in 8 giorni, il miglior programma di sempre".