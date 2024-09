"Valli gestite dall’Ente Parco,. Farinelli chieda a De Pascale..."

Continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sui temi caldi di questi giorni. E alle parole del segretario comunale del Pd Michele Farinelli, ha replicato ieri l’assessore comacchiese Antonio Cardi (nella foto). "Non sono stanco, anzi attendo con ansia gli estremi delle sanatorie edilizie degli stabilimenti balneari non ancora rilasciate per colpe imputabili all’amministrazione comunale – dice Cardi –. E’ ovvio che attendo tale comunicazione in forma privata e compatibilmente con la normativa vigente in materia di privacy: ma voglio nomi e cognomi, casi concreti. Saranno fatte tutte le verifiche del caso, ovviamente a 360° senza fare sconti a nessuno, e non mancherò di ringraziarla presso i concessionari per il preziosissimo contributo dato con il suo appello a mezzo stampa. In merito alla questione valli Michele Farinelli sa benissimo che sono gestite dall’Ente Parco, attualmente presieduto dall’Architetto ravennate Aida Morelli e diretto dal dott. Massimiliano Costa (ex Dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna guidato da un certo Michele De Pascale, se non sbaglio...). Personalmente non ho nulla da obiettare né sui curricula e né sull’operato delle due figure sopra citate; al tempo stesso invito il segretario del Pd comacchiese ad approfondire il tema dell’attuale gestione delle valli, nonché governance del parco, anche con il candidato democratico alla presidenza della regione Emilia–Romagna Michele De Pascale. Sono sicuro che durante la campagna elettorale non mancheranno le occasioni di incontro. E con questo, caro Michele, passo e chiudo".