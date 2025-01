’Venerdì dell’Universo’ alla Sala Estense

Al via stasera alle 21 alla Sala Estense, la 26° edizione dei ’Venerdì dell’Universo’, storica rassegna di conferenze di divulgazione della scienza e della ricerca targata Unife. Conoscenza integrata, creatività e innovazione: una simbiosi moderna tra discipline scientifiche e umanistiche". Questo il tema che sarà esplorato nel corso del primo appuntamento da Paolo Dell’Aversana, geofisico senior e project manager nell’industria dell’energia, vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Eni Award per l’innovazione. Sarà approfondito anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, evidenziando come possa supportare i processi creativi e promuovere l’innovazione.