Verde, cinema e assistenza. I vincitori di Cambiamenti

Incanto Plant Shop offre soluzioni di verde su misura per interni ed esterni: piante natura, artificiali, pareti verdi e decorazioni artigianali, a bassa manutenzione e a basso impatto ambientale. Resolvi srl ha sviluppato un software che gestisce i centri di assistenza tecnica di ristoranti, bar, alberghi e strutture ricettive. Tulpa Studio è un centro di produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva con sala posa, noleggio attrezzature, servizi di editing video. Sono le tre imprese vincitrici della finale ferrarese del premio Cambiamenti, il concorso nazionale indetto da Cna per premiare il pensiero innovativo delle neoimprese italiane. Una menzione speciale, per l’impatto sociale, è stata assegnata alla cooperativa sociale Scacco Matto che assiste utenti in trattamento psichiatrico e li accompagna verso la riappropriazione della propria vita. A Wegg Agency – agenzia di comunicazione, siti web e social media marketing – è andato il riconoscimento di EmilBanca, partner del premio, che si è impegnata ad acquistare dall’agenzia servizi per mille euro. Ora le tre aziende vincitrici parteciperanno alla finale regionale del premio Cambiamenti che si terrà a Bologna il 26 novembre. Quest’anno il premio ospitava anche una sezione dedicata alle idee imprenditoriali. Tre le idee presentate Volunteer, Cosmo Design, e Certified Resume.