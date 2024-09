Verso la prima campanella. Continua il calo nelle aule. Trecento alunni in meno: "Prof, caselle da riempire"

Nelle secondarie ci sono 29 posti vacanti per le scuole di primo grado e 161 posti vacanti per quelle di secondo grado. Posti che potrebbero essere assegnati anche nei prossimi mesi. Rispetto all’anno scorso gli alunni sono 300 in meno, quest’anno la popolazione studentesca si attesta su 38.190 alunni. Un calo costante, anche nel 2023 rispetto all’anno precedente tra i banchi si registrava un meno 300. In due anni la scuola di Ferrara ha perso a causa del calo demografico 600 studenti. "Si tratta di un fenomeno che coinvolge tutto il Paese", dice Giuseppe Foti, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. In questi giorni, affiancato dal suo staff, sta cercando di sistemare tutte le caselle per far partire la scuola con il piede giusto. "L’obiettivo è di accogliere i ragazzi al suono della campanella nel migliore dei modi, di creare tutte le condizioni perché il personale scolastico possa affrontare un anno assolutamente positivo", l’assicurazione. Sono giorni intensi, gli uffici a pieno ritmo per far quadrare ogni cosa. Ci sono complessivamente 3358 docenti titolari nella nostra provincia. "Nella scuola dell’infanzia abbiamo 244 titolari, uno al momento scoperto", precisa. Una nota positiva arriva dal settore del sostegno, con 34 posti coperti su 34. Il provveditore esamina tutti gli ordini e gradi dell’istituzione scolastica.

Primaria, le ’vecchie’ scuole elementari. "Nella primaria su 1010 posti, 990 sono coperti da titolari; sul sostegno su 205 sono coperti 179 posti. Il resto dei posti che vanno ad aggiungersi sono tutti derivanti dalle ore in deroga". Il 20 e il 22 agosto è stata completata la fase delle immissioni in ruolo per alcune classi di concorso, con assegnazione delle sedi al personale docente, In questi giorni si stanno completando le procedure per altre classi di concorso. Tra queste figurano la A011 – discipline letterarie e latino. Il 27 agosto è stata completata la fase di assegnazione delle sedi ai docenti di sostegno assunti a tempo determinato con finalità al ruolo. Ed è imminente l’avvio del primo turno di nomina per le supplenze. "Non è ancora possibile – precisa – avere dati completi sul numero di supplenze annuali che verranno assegnate poiché si stanno ancora definendo i contingenti per accantonare un numero di posti sufficiente a consentire l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente che risulterà vincitore nei concorsi che si concluderanno entro la fine dell’anno. Inoltre è ancora in corso la fase delle assegnazioni del personale di ruolo (si tratta di mobilità di durata annuale riservate a particolari categorie di personale di ruolo), che deve precedere la nomina dei supplenti".

Collaboratori scolastici. "Per l’organico Ata siamo in fase di definizione in queste ore. Verrà incrementato di circa 190 unità per assicurare la funzionalità ed efficienza dei servizi scolastici. Le priorità sono le esigenze legate alla presenza di alunni con disabilità, la necessità di assicurare condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni e di salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in presenza di scuole articolate su più plessi". Non solo numeri, Foti si rivolge ai ragazzi: "Lo studio, i libri, le ore a scuola sono passi fondamentali per il vostro futuro. Sappiate fare tesoro delle parole e del sapere dei vostri insegnanti".

Mario Bovenzi