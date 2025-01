Via Bologna, fermata del bus in sicurezza

Inizieranno domani i lavori di adeguamento della fermata bus di via Bologna, di fronte al centro commerciale ‘Il Castello’.

I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità al trasporto pubblico per le persone con ridotte capacità motorie e visive. L’intervento prevede la realizzazione di nuova piazzola rialzata dal manto stradale di 15 cm, il rifacimento del collegamento tra la fermata e i percorsi ciclabili esistenti e l’installazione di segnaletica tattile. La pensilina verrà recuperata e riposizionata.

Nel periodo di esecuzione dei lavori, la viabilità non subirà modifiche sostanziali e sarà garantito sempre il transito. Per evitare di spostare o sopprimere la fermata, in accordo con Tper, le lavorazioni si svolgeranno in due fasi. Il cantiere si concentrerà sull’area dell’attuale fermata (nella foto la zona evidenziata in arancione), lasciando l’attigua area, di circa 12 metri di lunghezza, verso il centro città, per la sosta, il carico e lo scarico dei passeggeri; La prima area di intervento sarà resa fruibile e sarà chiusa la seconda area verso centro città (nella foto la zona evidenziata in rosso), per la conclusione delle lavorazioni in progetto.

L’intervento avrà una durata di 2 settimane. L’impresa è la ditta Moretti srl con sede a Ferrara.