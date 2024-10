Via del lavoro, il nodo sicurezza. I sindacati: "Troppi vandalismi. Proteggere il parcheggio". Tavolo con Comune e Ferrara Tua

Un incontro proficuo quello di venerdì scorso, quando i sindacati regionali dei trasporti hanno incontrato l’assessore alla Sicurezza e Mobilità Nicola Lodi e il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli. Il fulcro della riunione è stato la questione sicurezza nel parcheggio di via del Lavoro. "Oltre a risultare quasi sempre pieno, il parcheggio è teatro di atti vandalici alle automobili parcheggiate da parte di ignoti", si legge nella nota mandata agli uffici comunali da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Or.Sa Trasporti. "I lavoratori pendolari che lasciano l’automobile in quel parcheggio, al rientro dal lavoro, soprattutto quando quest’ultimo avviene in ore serali e devono recuperare l’automezzo, non si sentono affatto sicuri. Per cui sono costretti o a pagare un abbonamento dai costi poco sostenibili nel vicino Metropark o parcheggiare in un luogo in cui non c’è né sicurezza per la loro incolumità, né per i veicoli ormai vandalizzati quotidianamente".

Durante l’incontro in Comune, sono state illustrate le azioni messe in atto: "Siamo consapevoli delle criticità – così Lodi –. Ho richiesto di trattare l’argomento al Comitato di Sicurezza in prefettura per trovare una strategia congiunta con Questura, Prefettura, Ferrara Tua e Comune. Il presidio della Polizia Locale è aumentato: negli ultimi giorni sono stati sequestrati diversi grammi di sostanze stupefacenti vicino al parcheggio. In ogni caso, nella zona è in atto un processo di rigenerazione urbana, con la riqualificazione dell’autostazione e con investimenti da parte di privati interessati all’area. Via del Lavoro diventerà un’area logistica fondamentale".

I dettagli sono stati illustrati da Luca Cimarelli: "All’interno del parcheggio ci sono delle telecamere non più in funzione dal 2018, dopo l’interruzione del collegamento con il vecchio ponte radio, oggi obsoleto. Attivato un servizio di sorveglianza a carico di Ferrara Tua, in modo tale da poter segnalare situazioni di degrado e vandalismo alle autorità competenti. Stiamo valutando di prendere in carico il parcheggio a gestione diretta, con ingresso tramite ticket con pagamenti in app e successiva installazione di telecamere di videosorveglianza".

Tanti gli spunti presentati dai sindacati per garantire maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori, come la realizzazione di stalli rosa per le lavoratrici pendolari, ma anche la possibilità di avere stalli gratuiti dedicati all’interno dell’area o, nel caso in cui il parcheggio di via del Lavoro dovesse diventare effettivamente a pagamento, tariffe agevolate per i lavoratori che operano su gomme e rotaie. Un nuovo incontro per rifare il punto è stato fissato entro dicembre.