"Via Frattina colabrodo? Non paghi il Comune"

"La strada va sicuramente rifatta e costa parecchio, ma non siamo d’accordo che il rifacimento di via Frattina venga pagato con i soldi dei cittadini. Paghi chi l’ha danneggiata e non chi deve subire la chiusura e i rischi". E’ questa in sintesi la linea dell’opposizione fuori e dentro il consiglio comunale, compresa la segreteria del Pd. Ieri l’opposizione di Vigarano Mainarda ha fatto battaglia e diffuso una posizione chiara. "Perché, per 707 mila euro – spiega il Pd - c’è anche via Frattina nell’elenco delle strade oggetto di lavori importanti che pagheranno i cittadini con un nuovo mutuo di 2 milioni e 200 mila euro circa? L’accordo del 2010 è ancora valido – ricordano dalla segreteria comunale dei democratici -. In base alla normativa vigente l’Amministrazione comunale può e deve pretendere che la società Ca’ Bianchina mantenga gli impegni assunti. Alle ripetute domande di cittadini preoccupati che la spesa per via Frattina sia sostenuta dal comune non ci sono risposte". La strada è chiusa da oltre due anni. "Il sindaco Davide Bergamini – spiegano dal direttivo del partito – ripetutamente dice di essere in dirittura d’arrivo per l’accordo con Ca’ Bianchina. Eppure, anche questa volta, l’ordine del giorno del consiglio comunale non ne prevede la discussione". Tuonano, per fare chiarezza, anche i consiglieri comunali della lista civica ViviAmo Vigarano, Lisa Pancaldi Olao Guidetti Salvatore Ilacqua: "Gli interventi di manutenzione delle strade – premettono - saranno realizzati accedendo ad un mutuo che aumenterà il debito dell’ente di circa il 40% rispetto all’attuale, impegnando in maniera importante anche le generazioni future". Il terzo stralcio delle opere, che riguardano il rifacimento parziale di via Frattina, è in una fase di quantificazione e pre autorizzazione delle somme per eseguire eventualmente i lavori ,in attesa di capire se il famoso accordo con la società Ca Bianchina proprietaria della centrale biogas verrà ratificato. "A scanso di equivoci – ci tengono a precisare - e in tempi non sospetti, affermiamo sin da ora che come Lista Civica ViviAmo Vigarano mai accetteremo che i costi della manutenzione straordinaria e ordinaria della via Frattina ricadano sui cittadini vigaranesi , posizione rafforzata da ben 3 pareri legali richiesti in vari periodi dall’ente e suffragata dalla perizia del Tribunale di Ferrara che ha accertato che i danni sono causati per la maggior parte dal transito dei mezzi pesanti che servono la centrale".

Claudia Fortini