Via Frattina rinasce dopo due anni. I lavori a spese della centrale biogas

Via Frattina sarà interamente rifatta a spesa dei privati grazie all’accordo con Ca’ Bianchina. Dopo oltre due anni di chiusura, via Frattina tornerà finalmente percorribile grazie ad un accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda e la società Ca’ Bianchina, proprietaria della centrale a biogas. L’intesa, approvata in consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e di parte dell’opposizione, prevede il completo rifacimento della strada a carico dell’azienda, senza alcun onere per il Comune e per i cittadini. "Sono estremamente soddisfatto di questo risultato - ha dichiarato il sindaco Davide Bergamini -. E’ stato un lungo e complesso lavoro di squadra, che ha coinvolto uffici comunali, legali e tecnici e che ha portato a un accordo che va incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Via Frattina sarà completamente ripristinata e, anzi, restituita in condizioni migliori rispetto a prima dell’insediamento della centrale". L’accordo, oltre a prevedere il rifacimento integrale della strada, definisce anche le modalità di manutenzione ordinaria futura, garantendo così la sua durabilità nel tempo. "Questo risultato - ha proseguito il sindaco - è la dimostrazione che si possono risolvere anche le situazioni più complesse, ereditate dal passato". Ha votato a favore della bozza di accordo anche il gruppo di opposizione Viviamo Vigarano. Ma le polemiche in consiglio non sono mancate. Il gruppo di opposizione di Agnese De Michele ha infatti votato contro l’accordo, avanzando argomentazioni giudicate "totalmente fuori luogo" dal sindaco Bergamini. "Ci sembra assurdo che chi, oltre ad essere civica, rappresenta il Pd in consiglio comunale, abbia votato contro la risoluzione di un problema nato proprio quando c’era il Pd al governo", ha affermato il primo cittadino. "Le loro motivazioni non sono coerenti con l’argomento e dimostrano una scarsa attenzione al bene comune". A causa dei problemi di sicurezza, visto i tanti avvallamenti e buche sul manto stradale, via Frattina è chiusa al transito dal marzo del 2021 con disagi notevoli perché è il più importante collegamento con il territorio Bondenese. Un punto nevralgico per i collegamenti, ma la chiusura ha rappresentato anche un grave problema per i residenti che pur potendo passare per raggiungere le abitazioni hanno incontrato non poche difficoltà. Richieste costanti e continue. Quella strada necessità di essere aperta. Adesso, con la presentazione della bozza, il Comune è i tecnici sono chiamati a vagliare il progetto che presenterà la proprietà e a mettere in campo sia gli interventi che a stabilire i tempi. Proprio una perizia del Tribunale aveva stabilito che il 97% dei danni sono stati causati dai pesanti mezzi che si recano nella centrale. Da qui, dopo due anni, l’accordo con la proprietà che pagherà l’intero rifacimento. Claudia Fortini