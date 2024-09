Via Pasquini verso la soluzione: "Diventerà di proprietà comunale"

Verso la soluzione dell’urbanizzazione di via Pasquini a Sant’Agostino. "E’ stato un percorso molto delicato, pieno di ostacoli e molto complesso – premette il sindaco Roberto Lodi - ma alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo, grazie allo staff tecnico che ha supportato la nostra ferma volontà di risolvere questa annosa situazione". I residenti avevano più volte segnalato le difficoltà: "Sono consapevole delle problematiche che hanno dovuto subire i residenti in questa via – conferma il sindaco - ma da parte nostra c’è sempre stata la massima attenzione, nonostante le lungaggini burocratiche che affliggono la cosa pubblica". Di fronte alle difficoltà qualche residente aveva perso la speranza di arrivare ad una soluzione: "Auspichiamo che presto arrivi dal tribunale l’autorizzazione a procedere nell’operazione di passaggio della proprietà all’amministrazione comunale delle strade, dei parcheggi e delle zone verdi – spiega il sindaco – che attualmente sono in mano al curatore fallimentare, permettendoci così finalmente di completare i lavori e consegnare ai residenti un comparto residenziale finalmente decoroso e sicuro da ogni punto di vista". Non è l’unica situazione. Esistono altre lottizzazioni e strade con problemi da risolvere. Esempi sono via la Marmora a San Carlo, via Carducci e via Prampolini a Dosso. "Sono anch’esse in via di risoluzione – annuncia Lodi - ed il nostro impegno è massimo per farlo nel piu’ breve tempo possibile". Le situazioni irrisolte, che si trascinano da decenni, non mancano: "Non è nel mio stile cercare di addossare colpe a chi mi ha preceduto – sottolinea Lodi -. Preferisco concentrarmi per cercare nel più breve tempo possibile la soluzione, con o senza la collaborazione dell’opposizione". E a questo proposito arriva l’affondo politico: "Ormai è palese – conclude il sindaco - soprattutto per i modi usati, che le questioni sollevate dalla minoranza non siano nell’interesse della città , ma personalismi che sono tutto l’opposto di quello che serve alla buona politica".

cl.f.