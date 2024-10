Via San Giovanni, iniziati i lavori all’incrocio con la Provinciale 19

BONDENO

Sono in corso da qualche giorno i lavori di miglioramento dell’incrocio tra via San Giovanni e la strada provinciale 19 in direzione Ospitale, come comunica l’amministrazione comunale (in foto il sindaco, Simone Saletti). Si tratta di opere annunciate nei mesi scorsi dalla giunta comunale volte alla semplificazione dell’incrocio: attualmente, infatti, i veicoli hanno a disposizione due entrate e due uscite per immettersi da una via all’altra, mentre al termine dei lavori di miglioramento saranno create una sola entrata e una sola uscita. In altre parole, l’attuale conformazione dell’incrocio costituisce un’anomalia che grazie a questo intervento verrà risolta. Le opere in esecuzione seguono a distanza di poche settimane la realizzazione di due attraversamenti rialzati su via Provinciale (che, nonostante il nome, è una strada comunale): il primo è collocato di fronte all’ex edicola in zona Ponte Motte, il secondo si trova a circa duecento metri di distanza in direzione Ferrara. L’insieme delle opere di realizzazione dei due attraversamenti rialzati e del miglioramento dell’incrocio rientra all’interno di un progetto unico per rendere più sicura la viabilità nella Zona Est della Città, quotidianamente percorsa da centinaia di automobili e altresì da un considerevole numero di pedoni e ciclisti. In definitiva, il duplice obiettivo degli interventi consiste nella semplificazione e nella regolarizzazione del traffico, oltre a garantire ulteriore sicurezza per tutte le categorie di utenza stradale.