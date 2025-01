Viaggiava con la droga in auto. Spacciatore finisce in trappola. In trasferta con la polvere bianca

Viaggiava con dosi di cocaina e hashish, probabilmente da spacciare ’in trasferta’ per qualche cliente. Ma questa volta qualcosa è andato storto e durante una sosta lo spacciatore è stato arrestato dai carabinieri. Il tutto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dei militari della stazione dei carabinieri di Goro, giovedì sera, e il soggetto in questione è un cittadino straniero domiciliato in provincia di Rovigo, che è stato nell’occasione colto sul fatto dai carabinieri, in flagranza di reato.

L’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura mentre era in sosta lungo Strada Graziani di Mesola. Il suo comportamento ha destato da subito sospetto, tanto da indurre i carabinieri ad effettuare un controllo più accurato, al mezzo e al soggetto stesso. A seguito della perquisizione personale e del veicolo infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di 42 grammi di cocaina suddivisa già in 34 dosi pronte per lo spaccio. Aveva anche 39 grammi di hashish in un’unica macro dose. Nell’auto nascondeva anche due coltelli a serramanico.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche denaro contante in banconote di vario

taglio, per un totale di 580 euro, probabilmente il guadagno dell’attività illecita svolta sul territorio. L’uomo, come disposto dal pm di turno della Procura estense, è stato posto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del giudizio di convalida che sarà celebrato nella mattinata di oggi. Le indagini proseguiranno per individuare la rete clientelare dello spacciatore in trasferta, un passo in più per capire altri potenziali clienti e spacciatori che operano nelle zone di Mesola e Goro.

re. fe.