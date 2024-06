Vicepresidenza e titolo di città. La discussione sarà domani sera

COMACCHIO

Convocato per domani alle 19, il consiglio comunale di Comacchio (in foto il sindaco Pierluigi Negri). Diversi i punti all’ordine del giorno della seduta. Tra questi, la proroga semestrale fino al 31 dicembre 2024 dell’adesione della convenzione Bibliopolis nell’ambito del Polo Bibliotecario di provinciale che sarà illustrata dall’assessore Emanuele Mari. Inoltre, il sindaco Pierluigi Negri conferirà la ’riconoscenza civica’ ai signori Francesco Sturaro ed Enrico Bellotti. Sempre il primo cittadino illustrerà la presentazione dell’istanza per la concessione del titolo di città da parte del Comune di Comacchio, mentre a seguire verrà riproposto il punto riguardante la nomina del vice presidente del consiglio comunale. Ad anticipare questi ultimi due punti, in tema di Politiche sociali, sarà l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Argenta, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Azienda Usl di Ferrara, Asp del Delta Ferrarese e Asp Eppi Manica Salvatori per l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nel Distretto Sud-Est. A seguire la comunicazione al Consiglio riguardo la variazione di bilancio e le interrogazioni ed interpellanze: iscritte all’ordine del giorno quelle riguardanti l’arredo urbano e il decoro presentata dal consigliere Filippo Sambi (Lista civica 2Q20) e la mozione relativa al riconoscimento di un equo indennizzo per le concessioni demaniali marittime oggetto della "Direttiva Bolkestein", presentata dai consiglieri comunali Veronica Negri e Luigi Fantinuoli (Lega Salvini Premier) e da Giuseppe Gelli (Forza Italia).

Valerio Franzoni