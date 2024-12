Vigilia con gli auguri alla città, la banda itinerante in piazza

CENTOUna splendida domenica pomeriggio ha animato piazza Guercino a Cento, dove una folta cornice di persone si è radunata per vivere un momento magico e immersivo nel cuore del Natale. La grande nevicata artificiale, offerta dalla Pro loco, ha incantato grandi e piccini, trasformando la piazza in un paesaggio da favola. Non sono mancati i sorrisi e le foto con Babbo Natale, che ha accolto tutti con la sua inconfondibile allegria, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Nel frattempo, le note festose della banda musicale RossoMattone di Renazzo hanno risuonato nell’aria, regalando al pubblico un’ulteriore dose di magia natalizia. Questi eventi fanno parte del ricco programma del "Natale Meraviglioso", che continua a coinvolgere i cittadini con un calendario di appuntamenti che da oggi prosegue fino al 28 dicembre e oltre. La vigilia di natale, tutti in centro dalle 10.30 con gli ‘Auguri natalizi alla città’ e la banda Verdi itinerante in città. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 in Piazza Guercino, ecco Babbo Natale e i laboratori, giochi e attività nella sua casetta. Da non dimenticare, dalle 8 alle 13 in Piazza, anche il Mercato contadino con momento conviviale con vin brule e degustazioni. Sempre in mattinata, ci sarà anche ‘La Marcia della Vigilia di Natale’ con Babbo e Mamma Natale e due fidati elfi che sfileranno per il centro di Cento, regalando caramelle ai bimbi, ascoltando i loro desideri e raccontando le storie più segrete del Polo Nord. Il giorno di Natale, festa dalle 21.30 in Piazza Guercino per ballare tutti con una serata Dj set facendosi gli auguri. Eventi anche a Santo Stefano. In pinacoteca alle 10.30 ecco il laboratorio didattico per bimbi dal 6 a 10 anni ‘Storie di Angeli, Santi e (super)poteri’ e alle 16 la visita guidata gratuita con biglietto di accesso ridotto con il tema ‘Angeli in Volo: il sacro nelle opere del Guercino’. Alle 17.30 alla ex chiesa di Renazzo in via Alberelli c’è il tradizionale appuntamento per scambiarsi gli auguri, aperto alla cittadinanza, a cura del Circolo culturale Amici del Museo mentre alle 17.30 in Pandurera vi sarà il Concerto di Santo Stefano della Banda G. Verdi di Cento. Venerdì dalle 20 in gipsoteca ecco ‘Giochi sotto l’albero’ e sabato dalle 18 a Isa a Renazzo.