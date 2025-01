Violenza domestica. Scoppia la lite tra coniugi, disposta la vigilanza

FERRARALa polizia di Stato negli ultimi dieci giorni ha effettuato numerosi interventi, alcuni dei quali hanno portato ad arresti e denunce. Tra le attività più rilevanti, c’è quella che vede protagoniste le volanti intervenute in un’abitazione per una violenta lite fra coniugi. Riportata la calma, è stata disposta disposta in via d’urgenza la Vgr (vigilanza radiocontrollata) nei luoghi frequentati dalla donna, trattandosi di un caso di violenza domestica, tipologia di reati per i quali, dal 2023, può essere attuata la misura che precedentemente veniva disposta esclusivamente per reati di mafia, terrorismo, traffico internazionale di armi e stupefacenti.

Sempre nell’ambito delle attività di controllo, in centro storico le pattuglie hanno fermato un cittadino straniero che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. L’uomo è stato quindi denunciato. Guai anche per alcuni ubriachi notati al parco Coletta. Per uno di essi, particolarmente molesto, sono scattati una sanzione per ubriachezza e un allontanamento da quei luoghi. E ancora. Un uomo è stato arrestato in quanto sorpreso a violare un divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa, mentre nel parcheggio di un negozio gli agenti hanno sequestrato un generatore di provenienza sospetta denunciando per ricettazione la persona che lo aveva in auto. Guai anche per una donna sorpresa a rubare in un centro commerciale e per un uomo ‘beccato’ in centro nonostante su di lui gravasse un foglio di via. Quattro abusivi sono invece stati sorpresi a bivaccare all’interno di una struttura in disuso: tutti quanti sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni.

Proseguendo con l’elenco delle attività degli ultimi giorni, durante un posto di controllo, le volanti hanno controllato una macchina con a bordo due persone, una delle quali non in regola con i documenti di soggiorno. Infine, nella serata del 18 gennaio, una volante è intervenuta in un’altra struttura abbandonata in cui erano stati segnalati soggetti sospetti. Sul posto gli agenti hanno constatato la presenza di due persone, una delle quali è risultata colpita da un foglio di via obbligatorio.