"Vogliamo parlare della benzina?"

Lo sconforto è evidente nelle parole di Carlo Bonafini. "Il costo del caffè – precisa – è aumentato rispetto a tempo fa, ma anche i baristi si devono adeguare all’aumento del costo della vita, che riguarda pure le utenze, le bollette. Si pensi che anche la benzina è sempre in crescita, così come i prodotti alimentari, fare la spesa oggi costa caro rispetto a qualche anno fa. Vogliamo poi parlare delle tasse? Tutte queste cose insieme fanno diventare gravosa la gestione di una famiglia. Ancora più in difficoltà è chi vive da solo. Si spera che gli aumenti siano calmierati e non facciano un ulteriore balzo, il costo diventerebbe difficile

da gestire a livello economico".