Volontari al lavoro a Lido Nazioni. La pineta è stata ripulita da rifiuti

Una nuova, meritoria iniziativa ha visto in azione, domenica, i volontari Bulldozer, che hanno effettuato un’iniziativa di pulizia del sentiero degli scogli tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano, nonché della pineta vicina al Bagno Galattico. Un’attività che ha permesso di liberare l’ambiente da rifiuti abbandonati. Complessivamente, sono stati recuperati diciannove sacchi di rifiuti indifferenziati, tre sacchi di vetro e lattine, cinque boe, due sedie di plastica, due lettini e quattro bidoni in plastica e ingombranti vari. Successivamente, il tutto è stato segnalato alla società Clara, che provvederà al trasporto dei materiali. Da parte dell’amministrazione comunale di Comacchio è stato rivolto ai volontari "un sentito ringraziamento, a nome della nostra comunità a chi, con grande senso civico e generosità, continua a contribuire volontariamente al decoro del nostro territorio e alla sua bellezza". Il gruppo è stato recentemente impegnato anche nella pulizia in zona Collinara, in un’area lungo la Strada Statale Romea dove purtroppo si registra costantemente il fenomeno di abbandono di rifiuti. Senza dimenticare l’impegno dei volontari lungo la superstrada Ferrara-Mare, con la pulizia di diverse piazzole di sosta. Un’attività preziosa a beneficio dell’ambiente e del decoro, e contro l’incivile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.