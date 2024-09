Volti e nomine. Reggenze, i presidi pronti ad insediarsi

Sono state sistemate le pedine ancora vuote delle dirigenze scolastiche. Un balletto di nomi, che in alcuni casi ha portato all’insediamento nei plessi di presidi che già lì avevano lavorato in passato. Tra cattedre vuote e alunni in calo, è stato quindi risolto il puzzle con la nomina dei presidi che andranno a ricoprire nelle scuole ’vacanti’ il ruolo di reggente.

Ecco il quadro che riguarda otto istituti che erano senza vertice. Al ’Govoni’, istituto comprensivo di Ferrara, è stata nominata Antonietta Allegretti che va a sostituire Rossana Catucci. Al Perlasca torna la dirigente scolastica Cristina Corazzari.

Le nomine in provincia. Laura Riviello prende il timone dell’istituto comprensivo 4 di Cento. Enrico Bertoli si insedia al ’Bernagozzi’ di Portomaggiore, il comprensivo delle provincia con il maggior numero di classi in deroga, classi dove la percentuale di stranieri supera la soglia del 30% stabilita dal govenro. Anna Tassinari prenderà le redini del comprensivo di Terre del Reno. Adriana Naldi si insedia a Codigoro. Al Don Minzoni di Argenta arriva una conferma per Diego Pelliccia, dirigente scolastico anche dell’istituto superiore Rita Levi Montalcini. Scuola che ha due sedi, una ad Argenta e l’altra a Portomaggiore. Anche questa in testa alla classifica per la presenza nelle classi di stranieri tra gli istituti superiori. Gianluca Coppola guiderà ancora il Manzoni di Mesola, comprensivo all’interno del quale ci sono le scuole di Goro. Le assegnazioni sono state fatte nei giorni scorsi dall’ufficio scolastico regionale.

Cattedre. Ci sono complessivamente 3358 docenti titolari nella nostra provincia. Nelle secondarie ci sono 29 posti vacanti per le scuole di primo grado; 161 posti vacanti per quelle di secondo grado. Posti che potrebbero essere assegnati anche nei prossimi mesi. Nella scuola dell’infanzia 244 i titolari, uno al momento scoperto. Una nota positiva arriva dal settore del sostegno, con 34 posti coperti su 34. Primaria, le ’vecchie’ elementari. Nella primaria su 1010 posti, 990 sono coperti da titolari; sul sostegno su 205 sono coperti 179 posti. Il resto dei posti che vanno ad aggiungersi sono tutti derivanti dalle ore in deroga.