Workshop dedicato agli Ecomusei regionali

Il Comune di Argenta, con il suo Ecomuseo, aderisce al progetto Rete Eco-Er, una rete di scopo che riunisce tra loro gli Ecomusei della regione. Il 10 dicembre (ore 10), a cura della Pro Loco, gli ecomusei aderenti si incontreranno ad Argenta al centro culturale Mercato per un workshop per collaborare e confrontarsi allo scopo della creazione della rete degli ecomusei. I 17 musei, pubblici e privati, che costituiscono ECO-ER, la Rete degli Ecomusei dell’Emilia-Romagna, rappresentano tutte le aree geografiche della regione, dai centri rurali in aree di parco, di pianura e di montagna, ai grandi centri urbani della costa di cui costituiscono un presidio di identità e tradizione. La Rete ECO-ER è una rete di scopo che riunisce tra loro gli ecomusei, realtà eterogenee e atipiche, difficilmente definibili e inquadrabili secondo gli standard museali attualmente riconosciuti. L’ecomuseo è una realtà atipica rispetto all’accezione comune di "museo", non racchiuso in un edificio ma aperto alle sollecitazioni territoriali e alla partecipazione pubblica, che tiene conto delle diversità e delle titolarità dei patrimoni materiali, immateriali e paesaggistici dell’area su cui insiste.