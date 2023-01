Carife, Fondo indennizzi nel decreto

Il presidente del movimento ’Amici della Carife’, Marco Cappellari durante un’iniziativa (Businesspress)

Ferrara, 2 gennaio 2023 – Un barlume di speranza per i risparmiatori della Carife e delle altre banche azzerate. "L’attività del Fir dovrebbe continuare fino al giugno prossimo". Non nasconde la sua soddisfazione Marco Cappellari, volto di spicco degli ’Amici della Carife’ che mette in sequenza i tasselli di una storia che, fino a poco fa, pareva dovesse avere un triste epilogo. Infatti, stando alle ultime disposizioni legislative, l’attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir) avrebbe dovuto cessare con la fine dell’anno appena concluso. Ma, grazie a una serie di sforzi e di appelli che sono stati sollevati da più parti, la storia potrebbe avere un filare diverso. Anche perché, ciò che conta, è che ci sono ancora molte risorse accantonate nel fondo destinato ai ristori dei risparmiatori azzerati che devono essere erogate. Peraltro, proprio su questo punto, nelle scorse settimane era intervenuto anche il parlamentare della Lega, Davide Bergamini, fornendo rassicurazioni circa il prolungamento dell’attività del Fir. Ora, come sostiene Cappellari, dovremmo esserci. "Ci sono ancora oltre quattromila risparmiatori in attesa degli indennizzi – così l’esponente degli Amici della Carife – e, tra questi, molti sono azzerati della banca ferrarese. Con la deadline al 31 dicembre scorso pareva che i giochi fossero già definiti,...