Ferrara, inaugurato il distributore automatico di giornali all'ospedale di Cona. Riffeser Monti: “L’informazione di qualità vicina ai cittadini”

Ferrara, 11 maggio 2023 – Il profumo della carta stampata torna fra le mura dell’ospedale di Cona. L’installazione del primo distributore automatico di giornali, inaugurato questa mattina, rappresenta una nuova frontiera che crea un’alchimia perfetta fra tradizione e innovazione.

La struttura ospedaliera di Ferrara, in questo senso, è capofila nella nostra provincia perché, grazie alla collaborazione con la Fieg, darà la possibilità a tutti coloro che la frequentano, di acquistare quotidiani e periodici in modo semplice e immediato.

Ma l’iniziativa, fortemente voluta dal presidente di Fieg nonché editore di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, Andrea Riffeser Monti, rappresenta un passo avanti anche sotto il profilo culturale.

Un modo, spiega Riffeser, per "per contrastare la desertificazione dei punti vendita della stampa e per avvicinare il giornale ai lettori e ai cittadini”.

Un servizio, che proietta al futuro ma con i piedi ben saldi nella tradizione della stampa cartacea. "L’installazione di distributori automatici – scandisce il presidente Fieg - può rappresentare un importante strumento per garantire la presenza dell’informazione di qualità nei luoghi di incontro dei cittadini come ospedali, stazioni, centri commerciali, grandi uffici e altri”.

Una modernizzazione per la fruizione del giornale, che sembra già raccogliere il favore dei lettori. Sono da poco passate le 9,30 del mattino. Una signora, accompagnata dalla figlia, si avvicina al distributore. Digita sulla tastiera, seleziona il quotidiano. Inserisce le monete ed ecco il giornale che arriva nelle sue mani.

Nella sequenza di gesti è racchiuso il significato di un’iniziativa che ha "il grande pregio di riportare la carta stampata all’interno di Cona”. Ne è convinta Monica Calamai, direttrice generale dell’azienda Ospedaliera e dell’Ausl. Perché, dice “c’è voglia di carta stampata”.

Insomma "al di là della dematerializzazione – osserva – l’odore del giornale, la qualità dei contenuti e l’esperienza tattile che restituisce la carta stampata non ha eguali”.

D’altra parte Calamai, sin dal suo insediamento, ha puntato molto sulla comunicazione. "Sia per rafforzare la rete interna e comunicare ai nostri operatori che cosa facciamo nelle nostre strutture – prosegue – sia esternamente, anche per dare conto ai cittadini delle attività che portiamo avanti”.

Un modo per "essere trasparenti e rafforzare il legame con la cittadinanza”.

Un legame, chiude, reso possibile anche “grazie all’ottimo rapporto con le testate locali, con le quali abbiamo avviato un percorso di piena condivisione”.

Un percorso che, da oggi, grazie all’installazione del distributore automatico, si rafforza ulteriormente.