Flagello granchio blu, come contrastarlo: recinti e teli in fondo al mare Azzerata la semina delle vongole, danni ingentissimi anche a cozze e ostriche. Il ministro Lollobrigida e il viceministro Bignami a Goro: “Il governo è pronto a fare la sua parte”. Intanto il killer del mare si può usare in cucina: “E’ buono, dà grande sapore”