Teleriscaldamento, sos da condomini e hotel "Bollette triplicate: così non è sostenibile"

Ferrara, 22 gennaio 2023 – “Se lo scorso anno la bolletta del Teleriscaldamento era di poco più di quattromila euro, quest’anno sfiora i diecimila. Così non è sostenibile". Matteo Ludergnani, imprenditore di lungo corso e titolare dell’hotel Carlton ha posato il tagliacarte sulla scrivania. Dentro la busta ha trovato la fattura del teleriscaldamento. Il mittente è Hera: 9.800 euro (+ iva). Solo per il mese di dicembre. È incredulo. Ma non solo per la cifra in se, ma per la "scarsa lungimiranza che sta dimostrando la multiutility". "La geotermia – osserva – è una risorsa del nostro territorio. Non è concepibile, a mio giudizio, che l’acqua calda abbia subito rincari addirittura superiori rispetto a quelli registrati sui prezzi di mercato di gas e metano". E qui nasce il problema. Se è vero che l’obiettivo nel lungo termine è quello di allacciare sempre più utenti alla rete geotermica, "con questi prezzi fuori controllo, certamente non si incentivano le persone a fare questo tipo di scelta per le forniture energetiche". Dunque la fantomatica transizione ecologica di cui tanto si parla – perché la geotermia è una rinnovabile – non è sostenibili. Anzi, nel caso di Ludergnani, come in tanti altri, "costringe gli...