Dopo il poker torna il sereno per il Casumaro

La X Martiri ha acciuffato il pareggio casalingo con Monte San Pietro in extremis, mentre il Casumaro ha calato il poker a Porretta. Le cure termali hanno fatto più che bene all’anemica classifica dei rossoblù, che se il campionato finisse oggi sarebbe salvo senza passare dalla lotteria dei play out. "Il risultato non è mai stato in discussione – dice il direttore sportivo rossoblù Marcello Sfargeri – Siamo andati in campo determinati a tenere a distanza una diretta concorrente e, a parte il gol del temporaneo pareggio, non abbiamo concesso altro. Dopo il pareggio c’eravamo solo noi in campo e nel secondo tempo abbiamo consolidato il vantaggio".

Dopo settimane sofferte la classifica vi sorride. "Abbiamo superato anche il Fossolo, ma è presto per cantare vittoria: la classifica è corta, il girone è molto equilibrato. E domenica in casa avremo il derby con la X Martiri dell’ex Igboeli". Da notare che a Porretta il Casumaro è la prima volta quest’anno che vince con quattro gol realizzati ed è anche la prima doppietta di bomber Manfredini. Nel girone D la partita di cartello era il derby a Portomaggiore tra i rossoneri e il Mesola. Ne è uscito un pareggio senza gol, ma non noioso. Dino Del Mastio aveva fatto la bocca all’ottava vittoria di fila. "Ci poteva stare – afferma l’allenatore della Portuense – abbiamo costruito diverse occasioni da gol, espresso un buon calcio nonostante un terreno durissimo e gibboso che non aiuta il nostro modo di giocare".

Ha giocato per la prima volta con 4-3-1-2 e con Laghi trequartista. "L’ho scelto per bloccare Pittaluga, il faro del Mesola e dare maggiori possibilità di inserimento ai centrocampisti. Quanto a Laghi, è il suo ruolo il trequartista. E’ stato meno brillante del solito perché era debilitato da dieci giorni di influenza". Altra sconfitta per l’Argentana, spettatrice non pagante nel testa coda a Massa Lombarda, con la capolista romagnola che ha giocato a tennis con gli uomini di Luca Forlani.

Franco Vanini