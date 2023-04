E’ già attesa per Modena-Spal di sabato

In occasione del derby di sabato prossimo contro il Modena, si profila un vero e proprio esodo biancazzurro. Con tutta probabilità infatti verrà battuto il record di Venezia, quando erano circa mille i supporters spallini sugli spalti del Penzo. Ebbene, ieri nel giro di poche ore i tifosi biancazzurri hanno staccato la bellezza di 450 biglietti! Come al solito, la prevendita per il settore ospiti terminerà il giorno prima della partita, in questo caso venerdì alle 19. C’è ancora tanto tempo a disposizione quindi per acquistare i tagliandi e seguire in massa Dickmann e compagni. Al Braglia sono presenti due settori ospiti da circa 1.600 posti ciascuno, quindi in caso di esaurimento della prima tranche di biglietti si procederà con la seconda. Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita, e non sono previste riduzioni.

DAL CAMPO. Dopo la gara col Brescia, la squadra di Oddo è tornata ad allenarsi domenica per una seduta dedicata al recupero delle energie fisiche e mentali. Ieri invece il tecnico ha concesso un giorno di riposo a Dickmann e compagni, che riprenderanno la preparazione oggi alle 16 al centro sportivo Gibì Fabbri. Per l’occasione, l’allenatore ha fissato la seduta aperta al pubblico. E domattina alle 11 si replica, con la possibilità per i tifosi di assistere a due allenamenti di fila. Ai supporters che raggiungeranno via Copparo in auto si consiglia di parcheggiare presso l’area di sosta del vicino centro commerciale Le Mura. L’accesso alla tribuna del Gibì Fabbri sarà consentito a partire da pochi minuti prima dell’ingresso in campo della squadra attraverso il cancello situato in fondo al parcheggio del centro sportivo. Il Modena invece è rimasto a riposo due giorni consecutivi (aveva giocato venerdì scorso l’anticipo col Parma), e ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio.

s.m.