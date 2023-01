Otto Comuni verso la finale Domenica tutti a Jolanda

Ultime tappe del trofeo ‘Otto Comuni’. Domenica in via Togliatti davanti al bar ‘La Busa’nel Comune di Jolanda di Savoia, prosegue la 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe, promossa da Uisp comitato di Ferrara. Il podismo ritorna dopo molti decenni nel territorio di Jolanda. Nel dettaglio l’evento vedrà la collaborazione delle associazioni del territorio e dell’amministrazione comunale con Jolanda Volley, Jolandina Basket, gruppo ciclistico Uisp Le Venezia, Jolanda Calcio, proloco eventi Le Venezie, proloco Jolanda di Savoia e la Draco Runner. Il programma di giornata è quello consolidato e vede il ritrovo dei partecipanti dalle 8, mentre le partenze saranno differenziate per distanza e categoria, che sono per ogni singola tappa. I primi a partire alle 9.40 saranno quelli delle categorie primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire alle 9.50 quelli dei ragazzi e cadetti che correranno sui 1500 metri. Al termine alle 10 la gara della categoria adulti femminili e maschili, che effettueranno un percorso su una distanza complessiva di 6 km. La camminata non competitiva invece sarà di 5km su un percorso diverso, da percorrere a passo libero e rispettando il codice della strada. Si snoderà per i vecchi magazzini dell’Eridania e le vie del centro comune chiesa e viale principale.

Il calendario completo del trofeo si completerà con la quinta e ultima tappa a Copparo nella piazza municipale domenica 5 febbraio.

Mario Tosatti