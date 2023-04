Spal Brescia 2-2, la doppietta di Maistro non basta

Ferrara, 15 aprile 2023 – Due volte in vantaggio e altrettante raggiunta. Alla Spal non basta la doppietta di Maistro per battere il Brescia davanti ai quasi 11mila spettatori del Mazza, che tornano a casa col sapore amaro dell'occasione gettata al vento. I biancazzurri si portano a -1 dal Perugia – ko a Marassi contro il Genoa – ma non riescono a compiere un sorpasso che sembrava a portata di mano.

Dickmann e compagni rimangono quindi in terzultima posizione a +1 sulle Rondinelle e -4 dalla salvezza diretta. La lotta per non retrocedere è più aperta che mai, ma il margine di errore è sempre più ridotto. Nessuna sorpresa nella formazione della Spal, che scende in campo con l'assetto e gli interpreti di Benevento.

A centrocampo quindi c'è nuovamente spazio per Contiliano, Prati e Maistro, con Nainggolan schierato tra le linee alle spalle di La Mantia e Moncini. La partenza della squadra di Oddo è impressionante, e dopo 37 secondi sblocca il risultato facendo esplodere il popolo biancazzurro. Il traversone di Nainggolan finisce dalle parti di La Mantia che salta di testa contrastato da un avversario. La palla però finisce sui piedi di Maistro, che controlla aggirando Karacic e conclude imparabilmente all'incrocio dei pali. Per l'ennesima volta però la gioia del vantaggio dura poco, per la precisione 10 minuti. Il cross dalla destra di Bisoli infatti pesca la testa di Ayé che svetta su Arena e pareggia i conti. Prima dell'intervallo la Spal sfiora il 2-1 con un colpo di testa di Moncini che colpisce la traversa.

Nella ripresa i biancazzurri tornano in vantaggio, con Maistro che incorna in rete un cross di Contiliano. Ancora una volta però i biancazzurri si fanno rimontare, e dopo sei minuti Olzer trafigge Alfonso con un diagonale che lascia ammutoliti tifosi spallini.

Il tabellino

Spal-Brescia 2-2

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello (38' st Dalle Mura), Celia; Contiliano (38' st Fiordaliso), Prati, Maistro; Nainggolan; Maistro (48' st Tunjov); La Mantia (15' st Fetfatzidis), Moncini. All. Oddo

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Labojko (31' st Olzer), Bjorkengren; Rodriguez (17' st Bianchi), Listkowski (17' st Ndoj); Ayè (43' st Niemeijer). All. Gastaldello

Arbitro: Pezzuto di Lecce Marcatori: 1' pt e 29' st Maistro, 11' pt Ayé, 35' st Olzer Note: spettatori 10.721 (ospiti 677). Ammoniti Contiliano, Listkowski, Bianchi, Meccariello