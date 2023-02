Spal-Como 1-1, il debutto di mister Oddo finisce in pareggio

Spal-Como 1-1: un momento della partita

Ferrara, 18 febbraio 2023 – Inizia con un pareggio che serve davvero a poco l'avventura di mister Oddo sulla panchina della Spal. Lo scontro diretto col Como finisce 1-1, coi biancazzurri che passano subito in vantaggio con La Mantia e la squadra di Longo che pareggia i conti prima dell'intervallo con Gabrielloni.

E adesso Dickmann e compagni sono addirittura penultimi in classifica a braccetto col Brescia, ko nell'altro incrocio tra pericolanti sul campo del Benevento.

La prima Spal di Oddo scende in campo col 3-4-1-2, con Nainggolan sulla trequarti alle spalle di La Mantia e Moncini che non giocavano in coppia dal primo minuto da due mesi e mezzo. A centrocampo invece tocca a Valzania affiancare Prati, una linea mediana di qualità chiamata però anche a proteggere la difesa a tre. L'approccio dei biancazzurri sorprende il Como, che va sotto alla prima occasione. Nainggolan va in pressing su Canestrelli, gli ruba palla e va al tiro che viene respinto da Gomis. La Mantia però si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, e dopo oltre cinque mesi di astinenza gonfia la rete portando in vantaggio la Spal.

Nel finale di primo tempo però il Como pareggia: il cross dalla destra di Cutrone trova la deviazione vincente di Gabrielloni, che anticipa Peda (non esente da colpe nella circostanza) e riporta il match in equilibrio. Il risultato non cambia più, e la luce in fondo al tunnel ancora non si vede.