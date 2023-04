Una lunga serie negativa iniziata da Balotelli

I tabù sono fatti per essere sfatati, e comunque in una stagione come questa la scaramanzia rappresenta l’ultima delle preoccupazioni della Spal e dei suoi tifosi. Per questo non è il caso di badare troppo alla lunga serie negativa dei biancazzurri contro il Brescia. Dalla stagione 2019-20 a oggi, il bilancio con le Rondinelle è da incubo: nessuna vittoria, un pareggio e addirittura sei sconfitte in sette incroci complessivi. La striscia rossa iniziò in serie A, nel dicembre 2019 quando il Brescia sbancò il Mazza con una rete di Balotelli (0-1). A fine campionato entrambe le squadre precipitarono in cadetteria, ma la Spal cadde pure al Rigamonti (2-1) perdendo lo scontro diretto che decretò l’ultimo posto in classifica. Doppia sconfitta col Brescia pure nella stagione 2020-21, con le squadre guidate da Marino e Rastelli che si arresero alle Rondinelle sia al Mazza (rocambolesco 2-3) che al Rigamonti (3-1).

Il Brescia si è imposto in maniera autorevole a Ferrara anche la scorsa stagione (0-2, quando sulla panchina sedeva Pippo Inzaghi). Al ritorno invece la Spal si è tolta una bella soddisfazione, raggiungendo il pareggio in extremis (1-1) grazie ad una rete pesantissima realizzata da Latte Lath. Il resto è storia recente, con la squadra di De Rossi che ha perso 2-0 il match di andata del campionato in corso. L’ultima vittoria della Spal col Brescia? Nella stagione 2016-17, quando la squadra di Semplici la spuntò sia in casa che in trasferta.

L’EX SALAMON SQUALIFICATO PER DOPING.

L’ex difensore spallino Bartosz Salamon (nella foto) è stato squalificato per tre mesi dall’Uefa dopo essere risultato positivo ad un test antidoping per il clortalidone. Lo ha comunicato la sua attuale società, il Lech Poznan, che ha annunciato l’intenzione di fare ricorso. Intanto però il polacco si è dovuto fermare, e ieri non ha potuto disputare la gara di Conference League contro la Fiorentina.