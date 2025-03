Intelligenza artificiale per imprese: workshop con Confindustria

Confindustria Romagna organizza il 2 aprile alle 11 un workshop per imprese in cui verrà analizzato il rapporto tra intelligenza artificiale e contrattualistica, evidenziando le opportunità offerte da queste tecnologie, i principali rischi connessi e le strategie per mitigarli attraverso strumenti giuridici adeguati. Interviene l’avvocato Fabio Pari, legal advisor, partner di Meta. Le aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione entro oggi. Iscrizione obbligatoria, gratuita per gli associati; 100 euro + Iva per chi non è associato. Info: sgarattoni@confindustriaromagna.it.