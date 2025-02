Parco, ancora un toscano alla presidenza dell’ente?

Sarà ancora toscano il nuovo presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna? Al momento non vi è ancora nessuna certezza, ma diversi indizi portano ad individuare un esponente del centrodestra del Casentino. A tutto ciò si aggiungono i silenzi e i ‘no comment’ di alcuni esponenti di punta della politica romagnola dei due maggiori schieramenti, insieme alle divisioni tra i sindaci del versante romagnolo nella individuazione di un candidato unitario da sottoporre alle Regioni Emilia Romagna, Toscana e al Ministro dell’Ambiente.

La procedura prevede, infatti, che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, d’intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il Parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private e, in caso di non accordo, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti.

"Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle Regioni interessate – si legge nella legge istitutiva delle aree protette – il Ministro dell’ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna". Il quadro è però ancora frammentato.

Sembrava scontato che, dopo 20 anni di presidenze a guida toscana, per ovvie ragioni di equilibrio territoriale, la Romagna potesse esprimere finalmente un suo candidato. la la divisione tra i sindaci romagnoli sul nome di Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, non sembra giovare al raggiungimento dell’obiettivo. La patata bollente è anche nelle mani del centrodestra romagnolo, a partire da Fratelli d’Italia e, in particolare, dell’onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia, visti i suoi rapporti privilegiati con il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Nel centrosinistra si è messa in moto l’assessora regionale alla cultura e ai parchi dell’Emilia Romagna Gessica Allegni che sta cercando di individuare, insieme alla collega della Regione Toscana, Monia Monni, in stretto raccordo con i presidenti di Regione Michele de Pascale ed Eugenio Giani, il profilo giusto da sottoporre al ministro.

Nel frattempo l’ente Parco è nel pieno dei suoi poteri in quanto, dallo scorso 22 novembre, è presidente facente funzione Claudia Mazzoli. Si chiede un amministratore romagnolo di lungo corso, che vuole restare anonimo: "Perché come territorio romagnolo non puntiamo proprio sulla Mazzoli, che ha dimostrato capacità ed equilibrio come amministratrice del Parco e come vicesindaca e assessora di Bagno di Romagna? Sarebbe anche un bel segnale sulla parità di genere, visto che su 24 parchi nazionali nessuno è guidato da una donna".

Oscar Bandini