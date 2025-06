Sisma a Tredozio, spunta il nome di Castelli

Con una nota diffusa ieri, la deputata di Fratelli d’Italia, nonché presidente provinciale del partito, Alice Buonguerrieri, fa sapere che il Governo "sta lavorando per dare risposte ai territori terremotati dell’Appennino forlivese colpiti il 18 settembre 2023". Facendo il punto della situazione, Buonguerrieri spiega: "Dopo il sostegno economico dato dal Governo in piena emergenza, quanto è avvenuto merita una risposta complessiva ed efficace per poter procedere con la ricostruzione sia pubblica che privata, soprattutto oggi, a distanza di tempo da quegli eventi che differiscono dall’alluvione per tante ragioni e per il modo in cui fornire risposte ai problemi creatisi. Per questo motivo stiamo lavorando, affinché la gestione del terremoto che ha colpito i Comuni di Tredozio, Rocca San Casciano, Modigliana e i territori limitrofi possa conoscere risposta da chi ha una procura specializzata in materia, ovvero il commissario Castelli, che in più di un’occasione ha già dimostrato capacità di risoluzione dei problemi sbloccando situazioni che da tempo necessitavano soluzioni".

Il senatore Guido Castelli è il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, nominato il 3 gennaio 2023. Castelli è anche senatore per Fratelli d’Italia, è stato sindaco di Ascoli Piceno e consigliere regionale e assessore delle Marche.

Sulla stessa linea è anche un comunicato di Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia e coordinatrice regionale per l’Emilia-Romagna, che spiega: "In questi giorni è in corso un grande e silenzioso lavoro in Parlamento per reperire le risorse necessarie alla ricostruzione post sisma del settembre 2023. Come Forza Italia, siamo pienamente impegnati per garantire risposte serie e tempi certi ai cittadini dell’Appennino forlivese colpiti da quell’evento drammatico". Dopo aver ricordato che "nessuno può permetterci ritardi o sottovalutazioni", l’ex sindaca di Rocca San Casciano prosegue: "La ricostruzione è una priorità assoluta e servono risorse certe, tempi chiari e strumenti operativi all’altezza della sfida".

Nei giorni scorsi anche il Pd aveva sollevato il problema in consiglio regionale, tramite la consigliera Valentina Ancarani, perché il Governo assegnasse anche la ricostruzione post sisma a Curcio, commissario alla ricostruzione post alluvione.