Un forlivese a ’Caduta libera’. Covino campione da Gerry Scotti

Luca ‘Ciocio’ Covino resta campione di ‘Caduta libera’ di ieri, ma non riesce a conquistare la posta di 95.000 euro che aveva accumulato nel corso della puntata della fortunata trasmissione di Canale5, il game show italiano in onda dal 4 maggio 2015 nella fascia preserale con la conduzione di Gerry Scotti.

Covino, 36 anni, originario e residente a Santa Sofia dove abitano i suoi famigliari, vive però da alcuni anni a Forlì dove lavora alla Electrolux come ingegnere elettronico nel settore progettazione forni. Diplomato al Liceo scientifico di Forlì, si è poi laureato all’Alma Mater ed è diventato campione campione lo scorso lunedì dopo avere sconfitto la campionessa in carica Hillary.

Non è la prima volta che prende parte allo show ed è accompagnata dalla fidanzata Ilenia che lo ha accompagnato a giocare in questa trasmissione dove il concorrente affronta 10 sfidanti (chi perde abbandona platealmente la scena cadendo in una botola) ed un ghiotto montepremi finale di 500.000 euro. "Diventato inaspettatamente campione – ha commentato Gerry Scotti – Luca si è confermato la sera dopo un campione vero di categoria A".

In effetti, Covino è molto preparato, lucido, concentrato, ma nelle 10 domande finali quelle che portano o meno alla vincita in denaro, sia lunedì con due mancate risposte e martedì con tre, non è riuscito a raccogliere gli sforzi fatti eliminando i 10 concorrenti e ci riproverà così questa sera. In paese, a Santa Sofia, come a Forlì molti sono stati gli amici davanti alla TV a fare il tifo e ad incoraggiare il giovane ingegnere che, a dispetto della specializzazione, dimostra però di avere una preparazione generale invidiabile. In tanti poi lo hanno seguito sui social e in streaming.

o. b.