Il sogno di Luca a ‘Caduta libera’: vince 52mila euro nel quiz di Gerry Scotti e chiede a Ilenia di sposarlo

Forlì, 27 settembre 2023 – Cinquantaduemila euro che potrebbero davvero cambiare la vita di una giovane coppia. Nella serata di martedì Luca (per gli amici ‘Ciocio’) si è confermato campione di ‘Caduta libera’, il quiz serale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, riuscendo a rispondere a tutte le domande del gioco finale: risposte che gli sono valse i 52mila euro in palio quella sera.

A quel punto Luca Covino ha rivolto una domanda alle telecamere di Mediaset: “Ilenia, mi vuoi sposare?”.

La fidanzata non era presente in studio, ma è attesa nella puntata in onda oggi dalle 18.45: la risposta arriverà dunque in tv, così come l’originale proposta di matrimonio, con Gerry Scotti come cerimoniere.

Luca, 36 anni, è originario di Santa Sofia ma vive a Forlì: diplomato al Liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’ di Forlì, è ingegnere e lavora all’Electrolux.

Da oltre una settimana è tutte le sere in tv, riconfermandosi campione a ogni puntata. Ora la vincita nel quiz potrebbe essere coronata da un sogno d’amore.