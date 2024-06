A Osteria tre commercianti si uniscono aspettando la carovana

"Tifo Street-Food Sound". È questo il titolo dell’iniziativa che realizzeranno tre attività commerciali di Osteria Grande per rendere ancor più vivo e partecipato il passaggio del carrozzone giallo del Tour de France in programma domani nella frazione. Brio Cafè, Voglia di… la piada di Catia e Il regno della Tavola dalle 11.30 creeranno un punto musica e food in attesa del transito della carovana del Tour, permettendo ai tantissimi tifosi di gustare a bordo strada pasta fresca, piadine e ottima birra alla spina, il tutto ‘innaffiato’ da buona musica. Il punto "Tifo Street-Food Sound" sarà collocato in Via Emilia Ponente nel parcheggio sito proprio di fronte al Brio Cafè, e la festa non terminerà con il passaggio del Tour ma proseguirà oltre, "fino a quando appassionati e curiosi vorranno restare a farci e farsi compagnia", precisano i titolari delle tre attività.