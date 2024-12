Accesso alla Ztl, piattaforma Cude ’bocciata’

Disco rosso del Consiglio comunale alla proposta del leghista Daniele Marchetti di far aderire il Municipio alla piattaforma Cude, uno strumento nazionale che permette ai cittadini con contrassegno disabili di accedere alle Ztl di tutte le città aderenti, eliminando gradualmente quegli ostacoli burocratici che li costringono a comunicare ogni volta i propri spostamenti ai singoli Comuni.

La richiesta dell’esponente di opposizione, avanzata durante la recente approvazione del Bilancio di previsione 2025 e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione, è stata infatti respinta dalla maggioranza.

"Per voce dell’assessore e vicesindaco Spada, è stato affermato che, sebbene l’adesione alla piattaforma Cude rappresenti un obiettivo positivo, al momento non c’è intenzione di procedere – ricostruisce Marchetti –, in quanto ciò comporterebbe costi per Area Blu per aggiornare gli applicativi necessari alla gestione delle comunicazioni e della lettura delle targhe nella piattaforma nazionale".

Da qui l’amarezza del leghista. "Area Blu dovrebbe rappresentare il braccio operativo dell’amministrazione comunale – osserva Marchetti –. Tuttavia, sempre più spesso sembra comportarsi come un’entità decisionale a cui è vietato chiedere sforzi o investimenti. Questo è in netto contrasto con le dichiarazioni del Comune, che si presenta come un territorio all’avanguardia per i diritti delle persone con disabilità".