Addio a don Antonio Renzi. Parroco da 65 anni a Lugo, diresse il museo diocesano

Nella prima serata di mercoledì, all’ospedale ‘Toniolo’ di Bologna dove era da giorni ricoverato, si è spento all’età di 93 anni don Antonio Renzi, da tutti conosciuto come don Tonino. Dal 23 agosto 1959 e quindi da poco meno di 65 anni, era parroco della frazione lughese di Belricetto, appartenente al Vicariato Bassa Pianura della Diocesi di Imola. Nato a Imola il 19 settembre 1930, don Tonino fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1955, nella cattedrale di San Cassiano, dal vescovo coadiutore monsignor Benigno Carrara.

Un mese dopo fu nominato vicario parrocchiale all’Assunzione di Maria Vergine di Casola Valsenio, dove rimase fino all’8 ottobre 1956, per poi divenire, appena due giorni dopo, vicario parrocchiale della parrocchia della Natività di Maria Vergine di Bubano, prima di trasferirsi nel 1959 a Belricetto, inizialmente come economo spirituale ed in seguito come parroco. Dal 1990 è stato membro della commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali, ricoprendo per sette anni (1990-1997) il ruolo di vice archivista della Diocesi di Imola e divenendo direttore del Museo diocesano e dell’Archivio diocesano di Imola, diventando un volto molto conosciuto in città.

Oltre a essere ricoperto la carica, dal primo ottobre 1990 al 31 ottobre 1996, di Revisore dei conti dell’Istituto diocesano sostentamento clero della Diocesi imolese, il sacerdote è stato membro del consiglio affari economici della Diocesi dal 1995 al 2000. Nove anni fa don Antonino fa fu nominato cappellano di sua santità con il titolo di monsignore. La nomina pontificia arrivò tramite la segreteria di stato vaticana e la consegna avvenne l’11 giugno 2015 direttamente dalle mani del vescovo. Nel corso della lunga e intensa vita, don Tonino ha inoltre insegnato religione nellle scuole medie di Lugo.

Sia dopodomani che domenica la salma sarà esposta nella chiesa parrocchiale (sorta nel 1686 e intitolata al Sacro Cuore di Gesù) della ‘sua’ Belricetto. Alle 20 di sabato sarà inoltre celebrata, sempre nella frazione lughese, una messa. Come da volontà espressa dallo stesso don Tonino, il funerale si svolgeranno lunedì prossimo alle 9 nella Chiesa del Carmine di Imola. Seguirà la tumulazione al cimitero del Piratello.