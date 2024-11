Aiuti per 150mila euro: "Sostegno alle famiglie"

Il Comune di Castel San Pietro ha pubblicato il bando che assegna contributi fino a 150mila euro a sostegno delle famiglie residenti con Isee da 0 a 26mila euro, le più colpite dai rincari delle bollette di energia elettrica e gas e dall’applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per la raccolta rifiuti, relativi all’anno 2024. La misura prevede che per i nuclei con reddito Isee fino a 20mila verrà erogato un contributo pari al 70% della spesa sostenuta e documentata. Se resteranno fondi dopo aver assegnato i contributi alla fascia Isee 0-20mila, si assegneranno contributi anche ai nuclei della fascia 20.001-26.000, in modo proporzionale all’Isee e alla spesa sostenuta e documentata nella misura compresa fra il 30% ed il 69,9%. L’entità del contributo ammonterà a un massimo di 700 euro. Nel caso poi rimangano risorse non assegnate o non siano sufficienti nella misura prevista, il Comune prevede che venga poi riparametrato proporzionalmente agli aventi diritto, derogando dalle percentuali e dai tetti di contribuzione prevista, fino a un massimo di 1.100 euro per nucleo.

"Con questo bando – è il commento dell’assessore al Bilancio Andrea Bondi –, confermiamo lo sforzo dell’amministrazione comunale per conservare la tenuta della nostra comunità aiutando le famiglie più vulnerabili e quelle più colpite dal carovita e dai rincari energetici. Una politica di welfare locale, concordata con le organizzazioni sindacali, che vuole dare una risposta anche a quella fascia di popolazione solitamente non raggiunta dai bandi e dai contributi attraverso l’applicazione dell’Isee fino alla soglia dei 26.000 euro. L’attenzione ai bisogni della cittadinanza e il sostegno a chi fa più fatica sono alla base dell’idea di comunità coesa che immaginiamo per il futuro di Castel San Pietro".

Le domande si potranno presentare fino alle 12,30 di martedì 17 dicembre 2024 esclusivamente on-line, usando le credenziali Spid, Cns o Cie, sulla piattaforma comunale https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizi-online. In caso di necessità, l’Amministrazione può fornire assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando i numeri 051/6954124 e 051/6954198 negli orari di apertura al pubblico. Il bando e la modulistica possono essere ritirati allo Sportello cittadino.

c. b.